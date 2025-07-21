Український голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін відмовився від переходу до іспанського Вільярреалу. Про це повідомляє видання Estadio Deportivo.

За інформацією джерела, Вільярреал серйозно розраховував на трансфер 26-річного воротаря і був готовий надати йому місце в основному складі. Однак Лунін вирішив залишитися в Мадриді, де має намір поборотися за ігровий час і довести свою спроможність новому головному тренеру команди Хабі Алонсо.

Контракт українця із Реалом діє до кінця червня 2030 року. Поточна ринкова вартість воротаря, за даними Transfermarkt, становить 18 мільйонів євро.

Минулого сезону Лунін взяв участь у 14 матчах за Реал, у яких пропустив 19 голів та шість разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше стало відомо, як відреагував Лунін на новий контракт Куртуа з Реалом.