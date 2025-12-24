Український голкіпер європейського клубу відновився після травми
Вітчизняний воротар знову готовий грати
22 хвилини тому
Український голкіпер Лехії Богдан Сарнавський відновився після травми меніска, повідомляє Trojmiasto.pl. За інформацією джерела, воротар уже завершив реабілітацію та найближчим часом має повернутися до повноцінної роботи з командою.
30-річний українець зазнав ушкодження в липні 2025 року. Сарнавський розпочинав сезон у статусі основного воротаря, однак уже через тиждень після стартового матчу зазнав травми, переніс оперативне втручання і надовго вибув із заявки.
У підсумку він пропустив 20 поєдинків Лехії. Очікується, що 5 січня Сарнавський приєднається до підготовки команди перед весняною частиною сезону.
Сарнавський виступає за Лехію з липня 2023-го. Минулого сезону він зіграв 15 матчів, тричі зберіг ворота «сухими» та пропустив 25 м’ячів.
Раніше повідомлялося, що гравець Динамо продовжить виступи за Лехію.