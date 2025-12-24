Сергій Разумовський

Український голкіпер Лехії Богдан Сарнавський відновився після травми меніска, повідомляє Trojmiasto.pl. За інформацією джерела, воротар уже завершив реабілітацію та найближчим часом має повернутися до повноцінної роботи з командою.

30-річний українець зазнав ушкодження в липні 2025 року. Сарнавський розпочинав сезон у статусі основного воротаря, однак уже через тиждень після стартового матчу зазнав травми, переніс оперативне втручання і надовго вибув із заявки.

У підсумку він пропустив 20 поєдинків Лехії. Очікується, що 5 січня Сарнавський приєднається до підготовки команди перед весняною частиною сезону.

Сарнавський виступає за Лехію з липня 2023-го. Минулого сезону він зіграв 15 матчів, тричі зберіг ворота «сухими» та пропустив 25 м’ячів.

