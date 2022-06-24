Президент «Вереса»: «Історія олігархічного футболу в Україні закінчена»
Український клуб планує змінити назву
«Альянс» виступає у Першій лізі
15:04
«Альянс» з Першої ліги має намір змінити назву.
Клуб буде називатися «Вікторія». Відзначимо, що новим президентом клубу став Сергій Бондаренко, Який володіє командою з Другої ліги під назвою «Вікторія». Таким чином, можливо злиття двох команд в одну.
Раніше Бондаренко привів в «Альянс» екс - наставника «Вікторії» Анатолія Безсмертного.
Відзначимо, що Перша ліга стартує разом з УПЛ – в серпні.
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