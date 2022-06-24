Український клуб планує змінити назву

«Альянс» виступає у Першій лізі

«Альянс» з Першої ліги має намір змінити назву.

Клуб буде називатися «Вікторія». Відзначимо, що новим президентом клубу став Сергій Бондаренко, Який володіє командою з Другої ліги під назвою «Вікторія». Таким чином, можливо злиття двох команд в одну.

Раніше Бондаренко привів в «Альянс» екс - наставника «Вікторії» Анатолія Безсмертного.

Відзначимо, що Перша ліга стартує разом з УПЛ – в серпні.