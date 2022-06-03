Український коментатор: «Уельс - досить примітивна команда»

Український коментатор Роберто Моралес поділився очікуваннями від майбутнього матчу збірної України проти Уельсу.

У всьому іншому Уельс - це теж досить примітивна команда. Я побачив її з Польщею, яка теж не зіграла добре, і нічого екстраординарного ... Лише Джеймс більш-менш сподобався, той, що був в «Манчестер Юнайтед» і відіграв останній сезон в «Лідсі». Все інше - нічого солідного там немає. Єдине, що мене трохи лякає - це фактор Бейла. Іноді він як ведмідь: спав, прокинувся, забив за збірну і пішов далі спати ».