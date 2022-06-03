Григорчук: «Уельс вище класом, ніж Шотландія. Але не сильніший за Україну»
Український коментатор: «Уельс - досить примітивна команда»
Моралес вірить у збірну України
Український коментатор Роберто Моралес поділився очікуваннями від майбутнього матчу збірної України проти Уельсу.
«Уельс готувався до нашого поєдинку. Вони поберегли Бейла, адже він - це надбання нації. Ремсі теж, але я не знаю, чи зберегли його, або він такий «ніякої». Чесно скажемо, що був фінал Ліги Європи «Рейнджерс» - «Айнтрахт», де шотландці, маючи склад гірше, ніж у німців, без будь-яких зірок, випустили Ремсі кінець в екстратаймі, а він ще й післяматчевій пенальті не забив. Ремсі в такій ганебній формі, що його соромно втрачати.
У всьому іншому Уельс - це теж досить примітивна команда. Я побачив її з Польщею, яка теж не зіграла добре, і нічого екстраординарного ... Лише Джеймс більш-менш сподобався, той, що був в «Манчестер Юнайтед» і відіграв останній сезон в «Лідсі». Все інше - нічого солідного там немає. Єдине, що мене трохи лякає - це фактор Бейла. Іноді він як ведмідь: спав, прокинувся, забив за збірну і пішов далі спати ».
Матч Уельс - Україна відбудеться 5 -го червня, команда Олександра Петракова вже прибула в Кардіфф.
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