Український легіонер висловився про зміну клубу
Вихованець Шахтаря продовжить виступати в Екстраклясі
близько 1 години тому
Колишній захисник Пущі Роман Якуба висловився про перехід в Заглембе. Його слова наводить пресслужба клубу.
Я щасливий, що опинився в клубі з такою великою історією в польському футболі. Зі свого боку хочу сказати, що зроблю все можливе, щоб клуб розвивався, а команда досягала хороших результатів, які будуть радувати вболівальників. Я футболіст, який є рішучим, амбітним і завжди віддає своє серце на полі. Вважаю, що перехід до Заглембе є хорошим кроком у моїй кар'єрі, - сказав Якуба.
В сезоні 2024/25 Якуба провів за Пущу 38 матчів: 3 голи, 1 асист. За підсумками кампанії колишня команда Романа опустилася до Першої ліги.