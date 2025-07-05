Сергій Стаднюк

У контрольному матчі на літньому передсезонному зборі гданська Лехія поступилася люблінському Мотору.

За домовленістю сторін команди провели на полі по 120 хвилин. Це зумовило одразу вісім голів у поєдинку. Уже до 24-ї хвилини Мотор повів 3:0: дубль оформив Чубак, ще один м’яч забив Крол. Лехія зуміла відігратися ще до перерви, коли протягом семи хвилин відзначилися Мена, Желізко та Пллана, зрівнявши рахунок.

Однак Мотор швидко повернув собі контроль над матчем. Крол оформив гол «у роздягальню». А під час другої години гри було всього одне взяття воріт – той же Крол офомив хет-трик, установивши остаточний результат.

У першому таймі за Лехію зіграли орендований у Динамо Антон Царенко та півфіналіст Євро-2023 у складі молодіжної збірної України Іван Желізко. Після перерви вийшов голкіпер Богдан Сарнавський. Богдан В’юнник не ввійшов до заявки.

Контрольний матч

Лехія Гданськ – Мотор Люблін 3:5

Голи: Мена, 50, Желізко, 55, Пллана, 57 – Чубак, 4, 24, Крол, 18, 60, 67

Раніше один з українців залишив Лехію.