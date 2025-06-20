Український тренер Дмитро Чирикал назвав причини свого прощання з ЮКСА та розкрив, чому не очолив Ворсклу.

Так, була розмова з керівництвом Ворскли, але у підсумку не дійшли згоди. Щодо ЮКСА, що президент Сергій Леснік не бачив розвитку клубу зі мною, от і все. Потиснули один одному руки і розійшлися своїми шляхами.

Все було нормально з бразильцями, з ними у мене був контакт. Так, бували якісь нюанси, але таке трапляється і з українськими футболістами. Це футбол, у команді 25 гравців і в кожного свої погляди на будь-яку ситуацію. Але глобально, в цілому, у мене з ними ніяких проблем не було.

У нас були лідери, як на полі, так і у роздягальні. Це один-два більш досвідчені футболісти, а загалом, у нас команда була згуртована і йшла до своєї мети саме в той час, коли я був тренером. Що було далі – я вже не можу коментувати.

Ніяких відносин у мене з агентом Пабло Буено не було. У мене була домовленість про контракт і про співпрацю з президентом клубу, пізніше на деякому етапі йому щось не сподобалося, можливо, те, як я працюю. Це його право і був у контракті пункт, який дозволяв його розірвати. У підсумку ми пішли кожен своїм шляхом.

Чому не доїхав до України колишній гравець Порту і Барселони Алоїзіо Пірес Алвес? Це вже потрібно задавати питання безпосередньо керівництву ЮКСА, – заявив Чирикал в інтерв'ю «Українському футболу».