Український тренер Олег Федорчук відповів на запитання щодо шансів Арди Турана здобути чемпіонство України у першому сезоні на чолі Шахтаря.

Теоретично, це можливо, враховуючи кращі фінансові можливості клубу порівняно з конкурентами. Але є одне але. Минулого наставника гірників дуже сильно звеличували. Я пам'ятаю ці пафосні висловлювання гравців, керівництва клубу, особливо старався Дарійо Срна. Але ж у нього не було серйозної історії. Марино Пушич не дав «Шахтарю» повною мірою те, чого від нього чекали.

Що ми знаємо про Арду Турана як тренера? Якщо говорити глобально, то для нас це невідомість. Ми не знаємо його концепції. Я почитав кілька інтерв'ю і можу сказати, у Турана десь є схожість із Віталієм Кварцяним. Мають горіти очі, треба вмирати на полі. Але це працює на одну гру, не більше.

Туран емоційний, але в Туреччині жодних титулів не завоював. Тому тут ситуація 50 на 50. Поки що єдина перевага «Шахтаря» в тому, що команду ніхто з основних футболістів не покидав. А це важливий момент, коли приходить новий наставник.

У донеччан молода команда. І якщо навіть тренер нічого не робитиме надприродного, футболісти, за природою своєю, все одно зростатимуть до 24 років. Гру «Шахтаря» Арди Турана, думаю, ми побачимо десь після семи турів», - сказав Федорчук в інтерв’ю Sport.ua.