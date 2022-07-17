«Спортинг» оголосив, що Рамірес повернеться в «Динамо», а Кравець – до іншого іспанського клубу
Український захисник елегантним штрафним засмутив «Хетафе»
Його команда обіграла вищого за класом суперника
18:54
Фото - Леганес
У контрольному матчі в рамках передсезонної підготовки «Леганес» упевнено переграв клуб з Примери.
Представник Сегунди забив «Хетафе» два м'ячі без відповіді. Автором другого голу став захисник Василь Кравець.
Українець елегантним ударом зі штрафного відправив м'яч в сітку. Вашій увазі відео епізоду.
¡Vaya golpeo, Kravets! #LeganésGetafe pic.twitter.com/boIgA5nqVn— C.D. Leganés (@CDLeganes) July 17, 2022
Нагадаємо, Кравець повернувся до «Леганесу» після оренди хіхонскому «Спортингу».
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