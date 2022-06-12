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На матчі кваліфікації Євро-2023 серед молодіжних збірних України та Вірменії вболівальник скандував «росія»

Ну і що це було?
Футбол Збірні
19:33
На матчі кваліфікації Євро-2023 серед молодіжних збірних України та Вірменії вболівальник скандував «росія»
Фото: скріншот трансляції УАФ

Під час матчу відбору на Євро-2023 між молодіжними збірними України та Вірменії вболівальник з трибун почав скандувати «росія».

Українці останній матч групового етапу проводять в гостях у вірменському Армавірі. Наразі збірна України веде в рахунку 2:0.

Нагадаємо, що українці вийшли в плей-оф кваліфікації.  

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Євро-2023 (U-21) чемпіонат Європи U-21 (футбол) Збірна України U-21 (футбол)

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