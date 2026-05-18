Українцям підкорився золотий дубль: в Румунії визначився новий чемпіон
Університатя Крайова домінує
близько 1 години тому
Олександр Романчук та Павло Ісенко / Фото - Instagram
Колишній воротар Ворскли Павло Ісенко та ексфутболіст Кривбаса Олександр Романчук вибороли чемпіонство в румунській Суперлізі з Університатею.
В передостанньому турі КСУ Крайова обіграла прямого конкурента У. Клуж (5:0), ставши недосяжним для найближчого переслідувача.
У цьому матчі серед українців взяв участь лише Романчук, а Ісенко лікується від травми, через яку пропустив кінець сезону.
Суперліга. Плей-офф. 9 тур
Університатя Крайова – У. Клуж 5:0
Голи: Матей, 2, Аль-Хамлаві, 8, 47, Меквабішвілі, 58, Бесчану, 71
