Ліон Яремчука зазнав розгромної поразки від Ланса і фінішував без медалей в Лізі 1
Роман, ймовірно, провів свій останній матч за «ткачів»
близько 3 годин тому
17 травня Ліон зіграв матч з Лансом в останньому 34-му турі французької Ліги 1.
«Ткачі» намагалися зачепитися за топ-3 чемпіонату Франції, але зрештою були розгромлені суперником.
Команда на Парк Олімпік Ліоннез зазнала домашньої поразки з рахунком 0:4 і залишилася без медалей.
Український форвард Роман Яремчук вийшов у другому таймі та, ймовірно, провів свій останній матч за Ліон. Термін оренди гравця добігає кінця, а французький клуб не планує його викуп.
Ліон фінішував четвертим і ледь не втратив свою позицію: «ткачам» пощастило, що «Ренн» програв свій матч і не піднявся до зони Ліги чемпіонів.
Ліга 1. 34-й тур
Ліон – Ланс 0:4
Голи: Саїд, 20, 32, Сотока, 45+1, Товен, 54
