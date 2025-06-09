Сергій Стаднюк

Манчестер Сіті підписав лівого захисника Раяна Аїт-Нурі з Вулвергемптона. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст уклав п’ятирічний контракт і виступатиме за клуб до літа 2030 року. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 36,8 млн євро.

24-річний гравець збірної Алжиру виступає у англійській Прем’єр-лізі від 2020 року, провівши за «вовків» 157 матчів (24 в оренді та 133 після повноцінного підписання). У минулому сезоні він забив 4 голи та зробив 7 асистів.

Аїт-Нурі розпочав кар’єру в маловідомих футбольних школах і академії ФК Париж. У 2016 році приєднався до «молодіжки» Анже, а в 2018-му дебютував у Лізі 1. У жовтні 2020 року перейшов до Вулвергемптона на правах оренди, згодом контракт було викуплено. На юнацькому рівні виступав за Францію, а на дорослому – обрав Алжир, за національну збірну якого провів уже 13 матчів.

У сезоні 2024/25 серед захисників більше результативних передач за Аїт-Нурі зробив лише Ентоні Робінсон із Фулгема. За кількістю голів він посів четверте місце, поступившись лише Йошко Гвардіолу (Манчестер Сіті), Марку Кукурельї (Челсі) та Ніколі Міленковичу (Ноттінгем Форест).

Раніше Манчестер Сіті попрощався із супер-досвідченим голкіпером.