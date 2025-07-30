Колишній нападник Оболоні Ростислав Тарануха пролив світло на чутки, які сватають його в Кудрівку, яка цього вікенду дебютує в УПЛ. Його слова наводить «УФ».

Є варіанти в УПЛ і за кордоном, але я хочу зараз бути цей час в Україні, поруч з рідними. З Кудрівкою ми спілкуємось. Вони відправляли мені контракт. Найближчими днями все має вирішитись, - розповів Тарануха.

Тарануха виступав за Оболонь з 2023 по 2025 рік. Провів 58 матчів, на його рахунку 6 голів і 3 асисти.

Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ.

Стали відомі час і дати проведення матчів 1 туру УПЛ 25/26.