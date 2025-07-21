Центрбек Баварії та збірної Франції Дайо Упамекано не поспішає перепідписувати контракт з чемпіоном Німеччини, повідмовляє L'Équipe.

26-річний футболіст заходить в останній рік контракту з мюнхенцями та вимагає зарплату, яка була б на рівні з найкращими захисниками.

Баварія не приймає умови Упамекано, і сторони поки що не змогли дійти компромісу.

Упамекано в минулому сезоні провів за Баварію 38 матчів: 38 матчів, 2 голи, 2 асисти. Transdermarkt оцінює француза в 50 мільйонів євро.

Баварія в разі непродажу Діаса інвестує в молодого таланта.