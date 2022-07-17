«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
Захисник Драган Ловрич повернувся до «Кривбасу». Своє рішення хорват пояснив у інтерв'ю прес-службі клубу.
Так, я вирішив повернутись й це, відверто кажучи, було непросте рішення для мене. Перш за все, це пов’язане із моєю сім’єю. Так, це був важкий крок для всіх нас, адже сім’я для мене на першому місці. Дякую Б=богу за ту підтримку, яку я отримую від рідних, коли, наприклад, травмувався, або же по життю трапляються якісь негаразди. Ось і цього разу ми прийняли це рішення разом.
Я хотів повернутися до Кривого Рогу при першій же нагоді. Знаю, що на мене розраховували. Розумієте, я тільки прийшов до «Кривбасу», зіграв небагато матчів, та майже одразу отримав важку травму. Так ось, та підтримка та увага, яку я відчув від гравців та керівництва клубу, певно, залишила у моєму серці особливий відбиток. Прийшов час, коли я маю віддячити клубу.
Коли мені подзвонив директор та запитав, якщо відновлять чемпіонат, ти з нами? Я поговорив із сім’єю, та відповів, так.
До української команди 26-річний гравець приєднався влітку 2021 року. Відзначився одним голом в семи матчах.
1 липня «Кривбас» оголосив про відхід Ловрича та ще 11 футболістів.
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