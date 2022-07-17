Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:00
live
Всесвітні ігри 2022. День 10. Фігурне катання на роликових ковзанах. Фінали. Пряма трансляція
16:50
Хокей. Суперліга Паріматч. Донбас - СК Сокіл

«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник

26-річний футболіст пояснив своє рішення прибути до розташування клубу, незважаючи на війну в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:27
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
Драган Ловрич / Фото - ФК Кривбас

Захисник Драган Ловрич повернувся до «Кривбасу». Своє рішення хорват пояснив у інтерв'ю прес-службі клубу.

Так, я вирішив повернутись й це, відверто кажучи, було непросте рішення для мене. Перш за все, це пов’язане із моєю сім’єю. Так, це був важкий крок для всіх нас, адже сім’я для мене на першому місці. Дякую Б=богу за ту підтримку, яку я отримую від рідних, коли, наприклад, травмувався, або же по життю трапляються якісь негаразди. Ось і цього разу ми прийняли це рішення разом.

Я хотів повернутися до Кривого Рогу при першій же нагоді. Знаю, що на мене розраховували. Розумієте, я тільки прийшов до «Кривбасу», зіграв небагато матчів, та майже одразу отримав важку травму. Так ось, та підтримка та увага, яку я відчув від гравців та керівництва клубу, певно, залишила у моєму серці особливий відбиток. Прийшов час, коли я маю віддячити клубу.

Коли мені подзвонив директор та запитав, якщо відновлять чемпіонат, ти з нами? Я поговорив із сім’єю, та відповів, так.

До української команди 26-річний гравець приєднався влітку 2021 року. Відзначився одним голом в семи матчах.

1 липня «Кривбас» оголосив про відхід Ловрича та ще 11 футболістів.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кривбас

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:54
Голкіпер «Кривбасу»: «Клуб лише виграє від призначення Вернидуба»
Голкіпер «Кривбасу»: «Клуб лише виграє від призначення Вернидуба»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 липня 14:53
Гол гравця «Динамо» позбавив «Кривбас» перемоги у першому матчі за Вернидуба
Гол гравця «Динамо» позбавив «Кривбас» перемоги у першому матчі за Вернидуба
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 липня 08:31
Вінгер змінив «Металіст 1925» на «Кривбас», аби попрацювати з Вернидубом
Вінгер змінив «Металіст 1925» на «Кривбас», аби попрацювати з Вернидубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12 липня 18:21
Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів
Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11 липня 08:59
Новачок «Кривбасу»: «В УПЛ будемо боротися за перемогу у кожному матчі»
Новачок «Кривбасу»: «В УПЛ будемо боротися за перемогу у кожному матчі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 19:11

Новини: Футбол

Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Зірка «Динамо» U-19 перебрався до «Кривбасу»
Українська Прем'єр-ліга
16:54
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник
Українська Прем'єр-ліга
16:27
«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця
«Арсенал» заплатить за Зінченка другу після Шевченка суму за українського гравця
Англійська Прем'єр-ліга
15:58
Миколенко не допоміг «Евертону» уникнути поразки потенційному клубу Зінченка
Миколенко не допоміг «Евертону» уникнути поразки потенційному клубу Зінченка
Англійська Прем'єр-ліга
15:51
Зозуля: «Леоненко каже, що російські спортсмени не винні? А наші діти винні, жінки, яких зґвалтували?»
Зозуля: «Леоненко каже, що російські спортсмени не винні? А наші діти винні, жінки, яких зґвалтували?»
Українські легіонери
14:48
Зозуля: «Яремчук забив і показав герб України – красава. Я приїхав з гербом в «Бетіс» – фашист і нацист»
Зозуля: «Яремчук забив і показав герб України – красава. Я приїхав з гербом в «Бетіс» – фашист і нацист»
14:34
Йовічевич: «Я рік був кандидатом на пост головного тренера «Динамо»
Йовічевич: «Я рік був кандидатом на пост головного тренера «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
13:33
Зозуля: «Передали хлопцям на передок мотоцикл. Вони були в захваті – вже передали 20-30 штук»
Зозуля: «Передали хлопцям на передок мотоцикл. Вони були в захваті – вже передали 20-30 штук»
Українські легіонери
12:46
Проситься в «Шахтар»? Швед забив прямим ударом з кутового в матчі проти «Вольфсбурга»
Проситься в «Шахтар»? Швед забив прямим ударом з кутового в матчі проти «Вольфсбурга»
Українські легіонери
16 липня 20:18
Всі новини

Популярні новини

У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Бокс Професійний бокс
15 липня 18:21
16
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
13 липня 11:55
Всі новини