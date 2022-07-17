«УПЛ без легіонерів», – казали вони. До «Кривбасу» повернувся хорватський захисник

Драган Ловрич / Фото - ФК Кривбас

Захисник Драган Ловрич повернувся до «Кривбасу». Своє рішення хорват пояснив у інтерв'ю прес-службі клубу.

Я хотів повернутися до Кривого Рогу при першій же нагоді. Знаю, що на мене розраховували. Розумієте, я тільки прийшов до «Кривбасу», зіграв небагато матчів, та майже одразу отримав важку травму. Так ось, та підтримка та увага, яку я відчув від гравців та керівництва клубу, певно, залишила у моєму серці особливий відбиток. Прийшов час, коли я маю віддячити клубу.

Коли мені подзвонив директор та запитав, якщо відновлять чемпіонат, ти з нами? Я поговорив із сім’єю, та відповів, так.