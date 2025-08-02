У першому турі УПЛ Зоря та ЛНЗ розпочали новий сезон із новими наставниками біля керма. Луганчан знову очолив Віктор Скрипник, розпочавши свою другу каденцію у клубі, а у черкаської команди дебютував Віталій Пономарьов.

З самого початку гості намагалися активно пресингувати, проте Зоря виявилася готовою до такого сценарію і успішно використовувала вільні зони, що з'являються. На 17-й хвилині зустріч довелося перервати через повітряну тривогу в Києві, що дало господарям перепочинок від стартового натиску суперника.

Після поновлення матчу обидві команди намагалися знайти щастя біля чужої брами, але підвела реалізація, а надійні дії воротарів не дозволили нікому відзначитися.

Команди так і не змогли відзначитися протямог гри і фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Українська Прем'єр-ліга, перший тур

Зоря - ЛНЗ - 0:0