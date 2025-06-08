УПЛ оголосила найкращого тренера сезону 2024/25
Фахівець досяг історичного результату
близько 9 годин тому
Фото: ФК Олександрія
Звання найкращого тренера УПЛ сезону 2024/25 після традиційного опитування клубів здобув керманич Олександрії Руслан Ротань. На другому місці – наставник Динамо Олександр Шовковський, тренер Кривбаса Юрій Вернидуб – на третьому.
Під керівництвом Ротаня Олександрія здобула історичне срібло – найвище досягнення в клубній історії. Після шестирічної перерви команда знову гратиме в єврокубках, представляючи Україну на міжнародній арені.
У новому сезоні Ротань буде головним тренером житомирського Полісся.