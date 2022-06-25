УПЛ: «Стверджувати, що сезон розпочнеться можна на 100%»

Але лише на даний момент

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий майже впевнений, що наступний сезон чемпіонату України почнеться в серпні.

«Затверджувати, що сезон почнеться можна на сто відсотків. Але це на даний момент. Що стосується формату турніру, тобто робочий проект, який необхідно затвердити спочатку на загальних зборах клубів, а потім на виконкомі УАФ. Розглядається проведення турніру за участю 16 команд в два кола. Єдине, що потрібно врахувати, це територіальний принцип – у деяких команд може бути багато переїздів, що зараз складно ».

Раніше Дикий розповів, що буде відбуватися під час повітряних тривог на матчах УПЛ.