Сергій Разумовський

У матчі 19-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Ноттінгем Форест Манчестер Сіті несподівано провів дуже «сухий» перший тайм у плані точності завершення атак. Команда Пепа Гвардіоли до перерви завдала шість ударів, але жоден із них не полетів у площину воріт – усі спроби виявилися неточними.

Цей епізод став показовою статистичною відміткою: уперше у 2025 році Манчестер Сіті завершив першу половину матчу АПЛ без жодного удару в рамку. Для команди, яка зазвичай домінує за контролем і регулярно створює моменти, подібний показник виглядає нетипово й підкреслює, що Ноттінгем Форест зумів нав’язати складний сценарій – щільно оборонявся та змушував суперника бити з невигідних позицій. Це, до речі, був останній матч «містян» у 2025 році.

Втім, після перерви містяни додали і змогли перетворити свою перевагу на результат. Манчестер Сіті здобув перемогу з рахунком 2:1: свої моменти реалізували Рейндерс і Шеркі, а у складі Ноттінгем Форест єдиним голом відповів Гатчінсон.

Окремо відзначимо, що український захисник «лісників» Олександр Зінченко цього разу не зіграв проти Манчестер Сіті – команди, з якою пов’язаний важливий етап його кар’єри, тож очікуване протистояння з колишнім клубом у підсумку не відбулося.