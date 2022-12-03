Уругвай вперше за 20 років не вийшов в плей-оф чемпіонату світу

Команді не вистачило голу

Уругвай не міг вийти в плей-оф ЧС-2022.

команді обіграла Гану (2:0), але щоб обігнати Південну Кореї їм не вистачило одного забитого м'яча.

Таким чином, Уругвай вперше за 20 років не вийшов в плей-оф. Команда фінішувала третьою.

В останній раз «селесте» не виходили в плей-оф на ЧС-2002. Тоді уругвайці завершили груповий етап з одним балом.

А в 2006-му році команда і зовсім не потрапила на турнір.