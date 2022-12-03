Тренер Уругваю: «Команда зробила все можливе, щоб пройти в наступний раунд»
Уругвай вперше за 20 років не вийшов в плей-оф чемпіонату світу
Команді не вистачило голу
Уругвай не міг вийти в плей-оф ЧС-2022.
команді обіграла Гану (2:0), але щоб обігнати Південну Кореї їм не вистачило одного забитого м'яча.
Таким чином, Уругвай вперше за 20 років не вийшов в плей-оф. Команда фінішувала третьою.
В останній раз «селесте» не виходили в плей-оф на ЧС-2002. Тоді уругвайці завершили груповий етап з одним балом.
А в 2006-му році команда і зовсім не потрапила на турнір.
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