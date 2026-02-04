Голкіпер Динамо U-19 Вячеслав Суркіс поділився очікуваннями від матчу 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти однолітків з Атлетико. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Це буде для нас дуже хороший досвід. Деякі гравці вже другий рік в команді, як я, а деякі грають лише перший рік. Якою б не була назва команди-суперника, на цій стадії опоненти завжди сильні. Втім, і раніше, на попередніх стадіях, теж були хороші команди. Буде дуже цікаво, готуємося, налаштовуємося та робитимемо усе задля перемоги.

Можу сказати, що ми віддаватимемо усі сили, щоб виграти та пройти далі – це я вам обіцяю. Оскільки я воротар, сподіваюся, що ми в атаці зіграємо результативно, а у захисті – «на нуль».

Усе залежить від нас. Суперник, дійсно, хороший. Ми поважаємо будь-яку команду, проти якої виходимо грати, особливо у Юнацькій Лізі УЄФА. «Атлетико» (Мадрид) – це гранд європейського футболу, тому можу виразити тільки повагу. Але ми – «Динамо» (Київ) і, повторюся, робитимемо усе заради перемоги. Ми для цього сюди приїхали, готувалися до цього матчу, проводили по два тренування на день та віддавали усі сили.

Вважаю, хоч дощ, хоч сонце, хоч сніг – для нас не важливо. У таких матчах не дивишся на погоду – просто виходиш на поле та віддаєш усі сили. Але, якщо буде дощ, нічого страшного – ми вже до нього звикли під час тренувань. Він тут буває по кілька разів на день, а якось йшов два дні поспіль.