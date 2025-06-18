Сергій Стаднюк

Молодіжна збірна України поступилася у матчі третього туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Нідерландів (0:2). Таким чином, «синьо-жовті» залишилися з трьома очками та з третього місця не вийшли з групи.

Автора першого гола Лусіано Валенте було визнано найкращим гравцем матчу за версією УЄФА. Технічна група спостерігачів Європейського футбольного союзу відзначила його внесок футболіста у гру.

Він був ключовим у пресингу, добре взаємодіяв із партнерами та багато працював по всьому полю – до того ж забив перший м’яч. УЄФА

Раніше ведучий відомої програми розніс молодіжну збірну України після вильоту з Євро-2025.