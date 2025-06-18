УЄФА назвав найкращого гравця матчу Нідерланди – Україна
Це очікувано не представник «синьо-жовтих», які провалили турнір
близько 3 годин тому
Лусіано Валенте / Фото - UEFA
Молодіжна збірна України поступилася у матчі третього туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Нідерландів (0:2). Таким чином, «синьо-жовті» залишилися з трьома очками та з третього місця не вийшли з групи.
Автора першого гола Лусіано Валенте було визнано найкращим гравцем матчу за версією УЄФА. Технічна група спостерігачів Європейського футбольного союзу відзначила його внесок футболіста у гру.
Він був ключовим у пресингу, добре взаємодіяв із партнерами та багато працював по всьому полю – до того ж забив перший м’яч.
Раніше ведучий відомої програми розніс молодіжну збірну України після вильоту з Євро-2025.
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