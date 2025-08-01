Олександрія напередодні матчу-відповіді 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Партизана (0:4) повідомила, що УЄФА не дозволив українській команді вийти на поле з прапором України.

Віцечемпіон України оприлюднив офіційну заяву з цього приводу.

Футбольний клуб Олександрія прибув до Белграда на важливий матч, але зіткнувся з несподіваною забороною - вийти на поле з прапором України. Ми були глибоко розчаровані цим рішенням, адже наш прапор - це не просто шматок тканини. Це символ нашої ідентичності, нашої свободи та нашої незламної волі.

Незважаючи на цю заборону, ми хочемо чітко заявити: ми завжди виходили, виходимо і будемо виходити з нашим синьо-жовтим прапором. Де б ми не були - на футбольному полі, на міжнародних змаганнях чи в будь-якій точці світу - ми з гордістю несемо наш стяг. Бо він є втіленням кожного з нас, наших сердець, наших прагнень.

Ми - це Україна. І Україна завжди буде з нами, у наших серцях і, безсумнівно, у наших руках. Слава Україні, - йдеться в заяві Олександрії.