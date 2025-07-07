Сергій Стаднюк

Президент Металіста 1925 Володимир Носов озвучив завдання команди після повернення до української Прем'єр-ліги.

В першу чергу, потрібно розуміти, що зараз зміни відбуваються не тільки на футбольному полі, але й в інших складових клубу. У новому сезоні ви побачите зовсім іншу команду – як у плані комплектації, так і в загальному підході до розвитку. Команда буде змінюватися, ставати більш конкурентоспроможною. Це не лише питання тренера або футболістів, це комплексний процес. Спортивна ціль – закріпитися в верхній частині Премʼєр-ліги. Глобальне завдання – продовжити створювати повноцінну структуру клубу, яка вже найближчим часом дозволить достойно конкурувати з провідними українськими командами. Ми будуємо клуб на роки, а не на кілька сезонів. Тому важливо зараз закласти міцний фундамент, який працюватиме на довгу перспективу, – повідомив Носов у інтерв'ю ua.tribuna.com. Володимир Носов

Засновник та СЕО криптобіржі «WhiteBIT», Володимир Носов став президентом Металіста 1925 на початку вересня 2023 року. Тоді клуб був на межі припинення існування через відмову у фінансування попереднього спонсора. Однак у першому ж сезоні харків'яни вилетіли до Першої ліги. На повернення до УПЛ команді вистачило одного сезону.

Раніше Носов повідомив, що Металіст 1925 шукає новий номінально домашній стадіон для УПЛ після конфлікту з Лівим берегом.