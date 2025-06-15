В Англії озвучили, скільки зароблятиме Вірц в Ліверпулі
Флоріан Вірц стане третім найбільш високооплачуваним гравцем Ліверпуля після переходу з Баєра
близько 1 години тому
Флоріан Віртц / Фото - Баєр Леверкузен
Атакувальний півзахисник Баєра і збірної Німеччини Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль, повідомляє Sky Sports.
Чемпіон Англії готовий витратити рекордні в історії клубу 150 мільйонів євро. Зірковий новачок Ліверпуля зароблятиме в новому клубі 15 мільйонів євро на рік плюс бонуси.
В зарплатному фонді мерсисайдців Вірц поступатиметься лише зірковим Мохамеду Салаху і захиснику Вірджилу ван Дейку.
За Вірца також боролася Баварія, але ще у травні стало відомо, що сам футболіст схиляється до переходу саме до Ліверпуля.
Минулого сезону Вірц хавбек провів в футболці Баєра 45 матчів: 16 голів, 15 асистів.