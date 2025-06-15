Атакувальний півзахисник Баєра і збірної Німеччини Флоріан Вірц близький до переходу в Ліверпуль, повідомляє Sky Sports.

Чемпіон Англії готовий витратити рекордні в історії клубу 150 мільйонів євро. Зірковий новачок Ліверпуля зароблятиме в новому клубі 15 мільйонів євро на рік плюс бонуси.

В зарплатному фонді мерсисайдців Вірц поступатиметься лише зірковим Мохамеду Салаху і захиснику Вірджилу ван Дейку.

За Вірца також боролася Баварія, але ще у травні стало відомо, що сам футболіст схиляється до переходу саме до Ліверпуля.

Минулого сезону Вірц хавбек провів в футболці Баєра 45 матчів: 16 голів, 15 асистів.