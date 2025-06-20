У літнє міжсезоння 2024/25 Борнмут уже продав іспанського захисника Діна Хейсена до мадридського Реалу за 62,5 мільйона євро. Наразі клуб перебуває на фінальній стадії переговорів щодо трансферу угорського лівого захисника Мілоша Керкеза до Ліверпуля. Паралельно активно обговорюється можливий перехід українця Іллі Забарного до ПСЖ.

Колишній скаут Манчестер Юнайтед і Блекберна Мік Браун прокоментував ситуацію і пояснив, чому Борнмут вирішив розлучитися ще з одним ключовим виконавцем, на якого всерйоз націлився переможець Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

«Забарний хоче перейти в ПСЖ – і він це чітко дав зрозуміти. Через це Борнмуту дуже складно постійно відмовляти іншим клубам. Вони не хочуть тримати в команді незадоволеного гравця, якому не дали піти. ПСЖ ще веде переговори щодо остаточної суми трансферу, але Борнмут прийме пропозицію, і я впевнений, що цей перехід відбудеться», – цитує Брауна Football Insider.

Раніше повідомлялося, що Борнмут може продати свого захисника в Ліверпуль.