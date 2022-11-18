В Аргентині побоюються, що гравець, який замінив Роналду в МЮ, може вибрати Іспанію

Вінгер поки не дебютував за першу команду «альбіселесте»

Алехандро Гарначо / Фото - Getty Images

Вінгер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо увійшов до попередньої заявки збірної Аргентини на чемпіонат світу-2022. Однак 18-річний футболіст не потрапив до остаточного списку.

Тепер, за інформацією Marca, в Аргентині побоюються, щоб юний гравець не затаїв образу. Адже він може вирішити виступати за збірну Іспанії.

Саме за «фурію роху» він грав на рівні U-17 і U-18. Пізніше він отримав виклик до дорослої збірної Аргентини, але так і не дебютував.

Раніше Гарначо було визнано кращим гравцем місяця в «Манчестер Юнайтед».