Півзахисник донецького Шахтаря та національної збірної України Георгій Судаков не стане гравцем Наполі, незважаючи на виявлений інтерес з боку італійського клубу. Про це повідомив журналіст Rai Чіро Венерато.

«Трансфери американця Юнуса Муси з Мілана та українця Георгія Судакова, таланту з донецького Шахтаря, зірвалися. Нічого не станеться, оскільки Андре-Франк Замбо-Ангісса залишиться в Наполі, – цитує Венерато Area Napoli.

У сезоні 2024/25 Судаков провів 37 матчів за гірників, відзначившись 15 забитими м'ячами та 6 результативними передачами. Його контракт із донецьким клубом діє до кінця 2028 року, а ринкова вартість оцінюється у 32 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий продати трьох українських футболістів.