В Латинській Америці розіграли аналог Суперкубка УЄФА. Відео
Все вирішиться в двозх матчах
близько 6 годин тому
Фото - Getty Images
В ніч на 20 лютого переможці Копа Лібертадорес і Судамерикана провели перший поєдинок континентального Суперкубка.
В матчі між Ланусом та Фламенгомінімальну перемогу здобули аргентинці.
Долю поєдинку в Аргентині вирішив єдиний гол Кастільйо на 77-й хвилині.
27 лютого Фламенгу на власному полі прийматиме Ланус у матчі відповіді.
Рекопа Судамерикна-2026. Фінал. Перший матч
Ланус - Фламенго 1:0
Гол: Кастільйо, 77
