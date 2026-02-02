Фламенгу та Корінтіанс визначили володаря Суперкубку Бразилії. Відео
Команди роізграли перший трофей
близько 1 години тому
Фото - Корінтіанс
Фламенгу та Корінтіанс розіграли перший трофей нового сезону в Бразилії. Матч за Суперкубок країни завершився перемогю володаря національного кубку.
«Тімау» з голами Габріеля та Юрі Альберто в кожному з таймів принесли другу перемогу в Суперкубку.
До цього Корінтіанс вигравав трофей в далекому 1991 році.
Суперкубок Бразилії-2026
Фламенгу - Корінтіанс 0:2
Голи: Габріел, 26, Юрі Альберто, 90+9