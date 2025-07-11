Мілан розглядав можливість підписання українського захисника Арсеналу Олександра Зінченка, про що повідомляє Football Italia.

Італійський клуб активно шукав заміну Тео Ернандесу, який перебрався в Аль-Хіляль. Одним із головних кандидатів на його позицію був саме Зінченко, і між клубами навіть відбулися переговори. Однак через високу зарплату українця россонері вирішили відмовитись від ідеї трансферу.

Тепер Мілан зосередив увагу на іншому варіанті – лівому захиснику Гента Арчі Брауні. Найближчим часом переговори щодо нього будуть продовжені.

Що стосується Зінченка, то минулого сезону він провів 23 матчі за Арсенал, відзначившись одним забитим м'ячем та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Зінченко зацікавив Вест Хем.