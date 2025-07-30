Півзахисник Оболоні Ігор Мединський підбив підсумки підготовки команди до сезону та поділився очікуваннями від матчу першого туру УПЛ проти Металіста 1925. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Так, ми виконали непогану роботу – як фізично, так і психологічно, і ментально. І я вважаю, що команда вже достатньо готова до сезону. А наскільки ми готові повністю, я думаю, вже покаже чемпіонат.

Металіст 1925? Перший матч завжди цікавий. Він як фундамент – з нього починається чемпіонат. Я думаю, що гра буде бойова. Ми очікуємо на дуже хорошу команду. Проти неї буде складно грати, тому що там дуже хороші футболісти зібралися.

Попри те, що команда тільки повернулася до вищого класу, вони ставлять високі завдання на цей сезон. Але я думаю, ключовими будуть для нас самовіддача, самопожертва і командна робота.

Для мене кожен сезон важливий, тому що мені вже 32 роки і я кожен сезон проживаю як останній, можна так сказати. Але я щасливий, що ми вже третій рік у вищій лізі, і хочеться якнайдовше залишатися тут. Чого я очікую? Я завжди ставив на перше місце командні досягнення, а не особисті. Тому для мене буде важливим те, як команда прогресує, як набирає очки. І найважливіше – щоб команда досягла свого завдання, залишилася в Прем’єр-Лізі і, можливо, посіла ще вище місце, ніж у попередніх двох сезонах.