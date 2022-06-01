В одній з областей України скоротили комендантську годину на час матчу збірної проти Шотландії

«Синьо-жовті» проведуть надважливу гру в боротьбі за вихід на чемпіонат світу-2022

Фото - УАФ

Збірна України проведе матч півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. Зустріч відбудеться вже сьогодні, 1 червня, о 21:45.

У зв'язку з грою в Житомирській області скоротили комендантську годину. Рішення ухвалила Рада оборони регіону.

Зазвичай даний захід триває з 23:00 до 5:00. В цей же день його дію почнеться з години ночі.

раніше була оголошена заявка збірної України на матч.