Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:50
Разом до перемоги! Владислав Сіренко. Прем’єра
12:50
Разом до перемоги! Сергій Малишко

В одній з областей України скоротили комендантську годину на час матчу збірної проти Шотландії

«Синьо-жовті» проведуть надважливу гру в боротьбі за вихід на чемпіонат світу-2022
Футбол Збірна України
12:33
В одній з областей України скоротили комендантську годину на час матчу збірної проти Шотландії
Фото - УАФ

Збірна України проведе матч півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. Зустріч відбудеться вже сьогодні, 1 червня, о 21:45.

У зв'язку з грою в Житомирській області скоротили комендантську годину. Рішення ухвалила Рада оборони регіону.

Зазвичай даний захід триває з 23:00 до 5:00. В цей же день його дію почнеться з години ночі.

раніше була оголошена заявка збірної України на матч.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Шотландії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Петраков не включив до заявки на Шотландію Луніна та ще двох підопічних по чемпіонській збірній U-20
Петраков не включив до заявки на Шотландію Луніна та ще двох підопічних по чемпіонській збірній U-20
Футбол Збірна України
11:25
Справжній футбольний день. Сьогодні зіграють одразу три збірні України
Справжній футбольний день. Сьогодні зіграють одразу три збірні України
Футбол Збірна України
08:52
Попов повернувся до загальної групи збірної України напередодні матчу з Шотландією
Попов повернувся до загальної групи збірної України напередодні матчу з Шотландією
Футбол Збірна України
08:27
Робертсона критикують за те, що він пив пиво перед матчем проти України. В команді виступили на захист
Робертсона критикують за те, що він пив пиво перед матчем проти України. В команді виступили на захист
Футбол Збірна України
08:02
Петраков: «Шотландії є ким замінити відсутніх гравців. Це не вплине на матч»
Петраков: «Шотландії є ким замінити відсутніх гравців. Це не вплине на матч»
Футбол Збірна України
31 травня 21:27
Тренер збірної Шотландії: «Впевнений, що наші фанати будуть аплодувати під час гімну України»
Тренер збірної Шотландії: «Впевнений, що наші фанати будуть аплодувати під час гімну України»
Футбол Збірна України
31 травня 19:47

Новини: Футбол

Президент «Руха»: «Чому ми повинні грати за кордоном, якщо Зеленський залишається?»
Президент «Руха»: «Чому ми повинні грати за кордоном, якщо Зеленський залишається?»
Українська Прем'єр-ліга
12:57
«Це було честю». Гарет Бейл попрощався з «Реалом»
«Це було честю». Гарет Бейл попрощався з «Реалом»
Прімера
12:34
В одній з областей України скоротили комендантську годину на час матчу збірної проти Шотландії
В одній з областей України скоротили комендантську годину на час матчу збірної проти Шотландії
Збірна України
12:33
Ротань: «Українські воїни захищають нас з автоматом в руках, а ми знаходимося на спортивному фронті»
Ротань: «Українські воїни захищають нас з автоматом в руках, а ми знаходимося на спортивному фронті»
Збірна України
12:11
Основний захисник молодіжної збірної України не зіграє проти Фарер через травму
Основний захисник молодіжної збірної України не зіграє проти Фарер через травму
Збірна України
11:50
«Динамо» хоче грати єврокубки у Польщі. І вже просить підшукати їм стадіон
«Динамо» хоче грати єврокубки у Польщі. І вже просить підшукати їм стадіон
Українська Прем'єр-ліга
11:48
Петраков не включив до заявки на Шотландію Луніна та ще двох підопічних по чемпіонській збірній U-20
Петраков не включив до заявки на Шотландію Луніна та ще двох підопічних по чемпіонській збірній U-20
Збірна України
11:25
Алаба: «Куртуа багато разів рятував наші задниці»
Алаба: «Куртуа багато разів рятував наші задниці»
Прімера
11:14
Шевченко: «Матч у Шотландії – це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України»
Шевченко: «Матч у Шотландії – це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України»
Збірна України
10:43
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14
Всі новини