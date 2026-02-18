Сергій Разумовський

За підсумками загальних зборів клубів української Прем’єр-ліги, які відбулися сьогодні у столичному готелі Русь, стало відомо, що вже з наступного сезону у вітчизняному футболі може з’явитися новий турнір – Кубок Ліги. Автором цієї ініціативи виступив президент футбольного клубу Верес Іван Надєїн, про що повідомляє «ТаТоТаке».

Передбачається, що новий турнір, Кубок Ліги, проводитиметься у літньо-осінній частині сезону і стане своєрідним наповненням календаря у ті періоди, коли основний чемпіонат переривається через міжнародні матчі національних збірних. Турнірна сітка змагань формуватиметься за географічною ознакою, з поділом на групи, що дозволить зменшити логістичне навантаження на клуби та зробити змагання більш цікавими з точки зору регіонального суперництва.

Крім того, до участі в новому турнірі планують долучити не лише представників елітного дивізіону, а й клуби інших українських ліг. Також організатори ініціативи мають намір залучити до Кубка Ліги молодіжні склади клубів, чиї головні команди в цей період братимуть участь у матчах єврокубків. Це дозволить молодим виконавцям отримати більше ігрової практики на високому рівні, а для інших клубів – підтримувати ігровий тонус та тримати уболівальників зацікавленими.

Остаточне рішення щодо впровадження турніру Кубок Ліги буде прийняте після додаткових консультацій і узгоджень, проте ідея отримала підтримку частини футбольної спільноти й може вже незабаром доповнити структуру українських національних змагань.

Також було названо можливу дату старту УПЛ у наступному сезоні.