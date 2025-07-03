Керівник відділу атестації клубів УАФ Сергій Єльшов повідомив, що організація ухвалила рішення про застосування винятків для клубів під час ліцензування.

Це дуже слушне запитання, тому що футбольна спільнота дійсно чує в ЗМІ, що такий-то клуб проходить процедуру атестацій, все дуже суворо, не можна зробити крок убік, бо буде розстріл.

УАФ це дуже добре розуміє, і УЄФА це питання теж розуміє. І для цього, відповідно до регламентних документів, передбачена процедура застосування винятків. Тому що дійсно регламент з ліцензування або регламент з атестації клубів УПЛ від першої до останньої сторінки дуже важко виконувати, зокрема, під час умов, у яких сьогодні перебуває наша країна.

Тому ліцензіар, тобто УАФ, користуючись такою опцією, у грудні 2024 року звернулися до УЄФА з проханням застосувати для українських клубів, які будуть потенційними учасниками єврокубкових змагань сезону 2025/26, винятки відносно критеріїв інфраструктури.

І найбільш болючий критерій – фінансовий. Ми отримали від адміністрації з ліцензування УЄФА вже фінальні рішення. Вони задовольнили наш запит, застосували винятки для клубів-претендентів на право отримання ліцензії. Розуміючи, що є винятки, послаблення для потенційних клубів-учасників Єврозони, УАФ робить аналогічне рішення для клубів УПЛ і ПФЛ.

І в січні 2025 року Виконком УАФ затверджує застосування винятків з регламенту УПЛ з атестації футбольних клубів і регламенту ПФЛ з атестації футбольних клубів, які передбачені ПФЛ для Першої та Другої ліг. Це був виняток щодо жіночого футболу, виняток відносно фінансових критеріїв.

Рішення про винятки не публікувалися у відкритих джерелах, вони не були опубліковані на офіційному сайті УАФ, тому що винятки стосуються лише членів директивних органів. Це Комітет з атестації футбольних клубів – орган першої інстанції, або Апеляційний комітет з атестації футбольних клубів – орган другої інстанції, щоби члени цих директивних органів мали такий собі люфт у прийнятті рішень.

І якби рішення Виконкому або рішення УЄФА відносно винятків було доведено одразу всім учасникам УПЛ і ПФЛ, клуби не зробили б усе можливе для того, щоб виконати регламент. Тому винятки застосовуються.

Ці винятки – прогнозовані. Ми розуміємо стан справ у країні, стан справ в українських футбольних клубах, і Виконком іде на зустріч. Але ця сторона медалі – виключно для директивних органів, щоб мати юридичні підстави ухвалити правильне рішення щодо видачі атестату УПЛ, Першої ліги або Другої ліги, – повідомив Єльшов у інтерв’ю Tribuna.com.