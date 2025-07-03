В УПЛ допускатимуть без освітлення та підігріву? В УАФ ухвалили важливе рішення
Представник Української асоціації футболу розкрив нові нюанси атестації клубів
близько 1 години тому
Керівник відділу атестації клубів УАФ Сергій Єльшов повідомив, що організація ухвалила рішення про застосування винятків для клубів під час ліцензування.
Це дуже слушне запитання, тому що футбольна спільнота дійсно чує в ЗМІ, що такий-то клуб проходить процедуру атестацій, все дуже суворо, не можна зробити крок убік, бо буде розстріл.
УАФ це дуже добре розуміє, і УЄФА це питання теж розуміє. І для цього, відповідно до регламентних документів, передбачена процедура застосування винятків. Тому що дійсно регламент з ліцензування або регламент з атестації клубів УПЛ від першої до останньої сторінки дуже важко виконувати, зокрема, під час умов, у яких сьогодні перебуває наша країна.
Тому ліцензіар, тобто УАФ, користуючись такою опцією, у грудні 2024 року звернулися до УЄФА з проханням застосувати для українських клубів, які будуть потенційними учасниками єврокубкових змагань сезону 2025/26, винятки відносно критеріїв інфраструктури.
І найбільш болючий критерій – фінансовий. Ми отримали від адміністрації з ліцензування УЄФА вже фінальні рішення. Вони задовольнили наш запит, застосували винятки для клубів-претендентів на право отримання ліцензії. Розуміючи, що є винятки, послаблення для потенційних клубів-учасників Єврозони, УАФ робить аналогічне рішення для клубів УПЛ і ПФЛ.
І в січні 2025 року Виконком УАФ затверджує застосування винятків з регламенту УПЛ з атестації футбольних клубів і регламенту ПФЛ з атестації футбольних клубів, які передбачені ПФЛ для Першої та Другої ліг. Це був виняток щодо жіночого футболу, виняток відносно фінансових критеріїв.
Рішення про винятки не публікувалися у відкритих джерелах, вони не були опубліковані на офіційному сайті УАФ, тому що винятки стосуються лише членів директивних органів. Це Комітет з атестації футбольних клубів – орган першої інстанції, або Апеляційний комітет з атестації футбольних клубів – орган другої інстанції, щоби члени цих директивних органів мали такий собі люфт у прийнятті рішень.
І якби рішення Виконкому або рішення УЄФА відносно винятків було доведено одразу всім учасникам УПЛ і ПФЛ, клуби не зробили б усе можливе для того, щоб виконати регламент. Тому винятки застосовуються.
Ці винятки – прогнозовані. Ми розуміємо стан справ у країні, стан справ в українських футбольних клубах, і Виконком іде на зустріч. Але ця сторона медалі – виключно для директивних органів, щоб мати юридичні підстави ухвалити правильне рішення щодо видачі атестату УПЛ, Першої ліги або Другої ліги, – повідомив Єльшов у інтерв’ю Tribuna.com.
Раніше стало відомо, що в наступному сезоні процедуру атестації фінансуватиме УЄФА.