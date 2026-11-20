Оболонь і Кривбас дограють перенесений матч восьмого туру УПЛ 9 грудня 2026 року. Як повідомила пресслужба ліги, відновлення зустрічі заплановане на 13:00.

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Команди розпочали поєдинок 10 жовтня, однак завершити його того дня не змогли через повітряну тривогу. На момент зупинки матчу Оболонь вела в рахунку – 1:0.

Початок зустрічі відбувся із затримкою, а ще до перерви гру довелося призупиняти через загрозу повітряної атаки. Перед стартом другого тайму футболісти знову залишили поле та вирушили в укриття. Оскільки повітряна тривога тривала надто довго, продовження поєдинку відклали. Тепер команди повернуться до матчу 9 грудня.

Наразі Оболонь під керівництвом Олександра Антоненка посідає 14-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Кривбас, який очолює Олександр Петраков, перебуває на останній сходинці чемпіонату.

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