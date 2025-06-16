В УЄФА сказали все, що думають про збірну України U-21 після перемоги над Фінляндією
Українці можуть навести галасу на турнірі
близько 1 години тому
Пресслужба УЄФА, коментуючи успіх молодіжної збірної України у другому турі групового етапу Євро проти Фінляндії, наголосила, що підопічні Унаї Мельгоси демонструють високий рівень мотивації та прагнуть максимального результату на турнірі.
«Збірна України реабілітувалась після дещо несправедливої поразки у першому турі від Данії та перемогла Фінляндію. Минулого Євро Україна вийшла до півфіналу, і зараз у неї залишаються амбіції далеко пройти у плей-оф.
Але спочатку потрібно вийти з групи. В останньому турі суперником будуть Нідерланди, яким потрібна лише перемога, щоб другий турнір поспіль не вилетіти на груповому етапі», – зазначили в УЄФА.
Після двох зіграних матчів українська команда посідає друге місце у групі D, набравши три очки.
Для виходу до чвертьфіналу необхідно опинитися серед двох найкращих у квартеті, тому в заключному поєдинку групового етапу проти Нідерландів, який пройде в середу, 18 червня, о 19:00 за київським часом, синьо-жовтим важливо як мінімум не поступитися.