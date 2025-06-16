Пресслужба УЄФА, коментуючи успіх молодіжної збірної України у другому турі групового етапу Євро проти Фінляндії, наголосила, що підопічні Унаї Мельгоси демонструють високий рівень мотивації та прагнуть максимального результату на турнірі.

«Збірна України реабілітувалась після дещо несправедливої поразки у першому турі від Данії та перемогла Фінляндію. Минулого Євро Україна вийшла до півфіналу, і зараз у неї залишаються амбіції далеко пройти у плей-оф.

Але спочатку потрібно вийти з групи. В останньому турі суперником будуть Нідерланди, яким потрібна лише перемога, щоб другий турнір поспіль не вилетіти на груповому етапі», – зазначили в УЄФА.