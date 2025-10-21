Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен в ефірі УПЛ ТБ після виходу його команди в лідери української Прем'єр-ліги розкрив, якою є його футбольна філософія.

На старті сезону ми не могли точно спрогнозувати, де будемо. Команда оновилась, багато новачків, іноземці, зміни в стилі гри. Але ми вклали велику енергію, і тепер бачимо, що це приносить результат. Позиція лідера - це наша нагорода за пророблену роботу. Ми насолоджуємось моментом. Кожен матч - це виклик. Ми граємо у власному стилі та прогресуємо тиждень за тижнем.

Все залежить від результату. Ми граємо у відкритий футбол, шукаємо простір, над цим постійно працюємо на тренуваннях. У гравців багато енергії. В інших матчах команди суперників також намагалися грати атакувально, але це - наш стиль. Ми хочемо грати атакувально і саме це реалізовуємо».

Наша філософія - це швидкий перехід із власної третини поля до фінальної. Ми прагнемо якомога швидше дістатися до зони, де можна створити загрозу біля воріт суперника.