Кривбас на виїзді переміг Рух і вийшов на перше місце в УПЛ
Криворізька команда здобула три очки
близько 2 годин тому
Фото - ФК Кривбас
У поєдинку дев'ятого туру української Прем'єр-ліги на «Арені-Львів» Кривбас на виїзді переграв Рух з рахунком 2:1.
Команда Патріка ван Леувена відкрила рахунок в матчі на 23-й хвилині: відзначився Карлос Парако.
А вже після перерви Кривбас забив вдруге, коли точного удару завдав Максим Задерака.
Команді Івана Федика вдалося відіграти один м'яч на 84-й хвилині після голу Бабукара Фаала.
Наразі Кривбас очолив турнірну таблицю УПЛ. Поки що криворіжці випереджають Шахтар на два очки, а Динамо – на три.
Рух знаходиться в зоні перехідних матчів вильоту, займаючи 14-ту позицію чемпіонату.
УПЛ, 9-й тур
Рух – Кривбас – 1:2
Голи: Фаал, 84 – Парако, 23, Задерака, 53.