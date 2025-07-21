Ван Леувен розповів за якою тактичною схемою гратиме Кривбас
Наставник криворіжців поділився інформацією про філософію команди
близько 6 годин тому
Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен в інтерв’ю виданню Український футбол поділився своїм баченням побудови гри у новому сезоні.
– Думаю, ті, хто знає мене в українському футболі, розуміють, що моя гра завжди базується на схемі 4-3-3. Від цього ми й відштовхуємося: намагаємось будувати комбінаційну гру з використанням передач, індивідуальних дій гравців і, звісно, командного захисту. Я переконаний, що без якісної оборони матчі не виграються, тому це один із ключових елементів нашої філософії — оборонятися всією командою. Та водночас, ми адаптуємося до наявного складу, враховуючи індивідуальні якості футболістів. Але основа — це 4-3-3.
Свій перший офіційний матч у сезоні 2025/26 Кривбас проведе 1 серпня (пʼятниця) на виїзді. У рамках 1-го туру УПЛ команда Патріка ван Леувена зіграє проти Колоса з Ковалівки. Початок зустрічі — о 15:30.
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