«Зоря» з тривогою та зникненням світла зіграла внічию з «Колосом» та відпустила «Динамо»
Ван Леувен: «У нас вперше загула сирена – знову треба входити у гру, це збиває з пантелику»
Матч «Зорі» та «Колосу» переривався через ракетну загрозу та проблеми зі світлом
01 грудня 20:15
Фото: ФК Зоря
Головний тренер «Зорі» Патрік ван Леувен висловився щодо результату матчу з «Колосом» (2:2):
Ми хотіли виграти, та прагнули цього до останньої хвилини. Достатньо показували нашої гри, проявляли акуратність, створювали моменти. Знову наші помилки повторюються, пропустили 2 м’ячі зі стандартів. Футболісти повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. На жаль, вони чомусь не до кінця розуміють деякі момент і не можуть вірно до них підійти.
Перший гол ми забили з пенальті, а другий змогли після перерви реалізувати. Під час цього матчу у нас вперше загула сирена повітряної тривоги. Після її закінчення нас випустили на поле і знову треба було входити у гру, це трошки збиває з пантелику, якщо чесно. Але змогли забити, це добре. Також пізніше були проблеми з освітленням. Ми всі проблеми отримали під час останнього поєдинку, до цього таких інцидентів з нами не було, хоча багато команд з таким вже зіштовхувалися.
Нагадаємо, що перемога над «Металістом» дозволила «Динамо» обійти «Зорю».
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