Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат підбив підсумки матчу 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Його слова наводить УАФ.

Враження від матчу позитивні, тому що перемогли й наблизилися до нашої мети - виходу з групи. Забити мені було неспросто, адже поруч було багато захисників. Олег Очеретько віддав передачу, я пробив, підняв голову, подивився, як зреагував голкіпер, і повторним ударом уже забив.

Цей гол був дуже важливим для мене, адже я як найстарший гравець у команді, що виступав на чемпіонаті Європи за національну збірну, перебував під певним тиском. Але я забив і дуже щасливий.

Вважаю, що в нас непогані шанси на вихід із групи. Наступний матч ми граємо проти Нідерландів, і хоча це дуже сильна команда, ми цілком можемо виграти й вийти в наступну стадію турніру.

У нас була велика підтримка на трибунах, адже Кошиці недалеко від України. Ми вдячні всім нашим прихильникам за підтримку, - розповів Ванат.