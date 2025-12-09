Ванат наздогнав легенду Шахтаря та Дніпра за кількістю матчів у Ла Лізі серед українців
Форвард посідає сьому позицію в історичному рейтингу
близько 2 годин тому
Український нападник Жирони Владислав Ванат встановив для себе знакове досягнення в чемпіонаті Іспанії, зрівнявшись за кількістю проведених поєдинків у Ла Лізі з іншим відомим вітчизняним футболістом – колишнім захисником Барселони, Шахтаря та Дніпра Дмитром Чигринським. Це стало можливим після того, як Ванат вийшов на поле у виїзному матчі 15‑го туру проти Ельче. Зустріч для каталонського клубу склалася невдало й завершилася поразкою з рахунком 0:3, однак для українця ця гра стала важливим етапом у статистичному вимірі його кар'єри в Іспанії.
Після цього поєдинку в активі Владислава Ваната налічується вже 12 матчів у Ла Лізі. Саме таку ж кількість зустрічей у рамках іспанської першості свого часу провів Дмитро Чигринський, виступаючи за Барселону. Для молодого форварда Жирони це лише початок шляху, тоді як Чигринський свої 12 ігор провів у складі одного з найтитулованіших клубів світу, хоч і найкращі часи провів у інших клубах.
Якщо поглянути ширше на статистику українських футболістів у Ла Лізі, рейтинг за кількістю проведених матчів зараз виглядає так (із зазначенням клубів, за які вони виступали):
- Віктор Циганков, Жирона – 85 поєдинків у чемпіонаті Іспанії, продовжує виступати в Ла Лізі.
- Андрій Лунін, Реал та Леганес – 42 матчі (37 за мадридський клуб і 5 за Леганес) і досі є учасником турніру.
- Артем Довбик, Жирона – 36 зіграних зустрічей у Ла Лізі.
- Євген Коноплянка, Севілья – 32 матчі на найвищому рівні в іспанській першості.
- Артем Кравець, Гранада – 26 ігор у чемпіонаті.
- Роман Яремчук, Валенсія – 25 матчів у Ла Лізі.
- Дмитро Чигринський, Барселона – 12 поєдинків.
- Владислав Ванат, Жирона – 12 матчів і карєра в Ла Лізі триває, тож найближчим часом він має всі шанси обійти Чигринського та наблизитися до показників інших українських легіонерів в Іспанії.
