Сергій Разумовський

Український нападник Жирони Владислав Ванат встановив для себе знакове досягнення в чемпіонаті Іспанії, зрівнявшись за кількістю проведених поєдинків у Ла Лізі з іншим відомим вітчизняним футболістом – колишнім захисником Барселони, Шахтаря та Дніпра Дмитром Чигринським. Це стало можливим після того, як Ванат вийшов на поле у виїзному матчі 15‑го туру проти Ельче. Зустріч для каталонського клубу склалася невдало й завершилася поразкою з рахунком 0:3, однак для українця ця гра стала важливим етапом у статистичному вимірі його кар'єри в Іспанії.

Після цього поєдинку в активі Владислава Ваната налічується вже 12 матчів у Ла Лізі. Саме таку ж кількість зустрічей у рамках іспанської першості свого часу провів Дмитро Чигринський, виступаючи за Барселону. Для молодого форварда Жирони це лише початок шляху, тоді як Чигринський свої 12 ігор провів у складі одного з найтитулованіших клубів світу, хоч і найкращі часи провів у інших клубах.

Якщо поглянути ширше на статистику українських футболістів у Ла Лізі, рейтинг за кількістю проведених матчів зараз виглядає так (із зазначенням клубів, за які вони виступали):