Ельче та Жирона провели зустріч у рамках 15 туру чемпіонату Іспанії. У стартовій заявці гостей опинилися українські футболісти Віктор Циганков та Владислав Ванат.

Команда Мічела пропустила перший м'яч незадовго до перерви: Валера здійснив стрімкий прохід, отримав точний пас та хладнокровно переграв голкіпера. Після зміни сторін господарі оформили ще два швидкі голи. Спочатку Рафа Мір скористався філігранним пасом у штрафний майданчик і ударом з льоту відправив м'яч у нижній кут, а потім той самий Світ покарав Жирону за грубу помилку Пауло Гассаніги, легко забивши знову.

Ванат завершив свою участь на 66-й хвилині, тоді як Циганков пішов з поля на 83-й хвилині. Підсумок – переконлива перемога Ельче з рахунком 3:0.

Ла Ліга, 15-й тур

Ельче – Жирона – 3:0

Голи: Валера, 40, Мір, 51, 57