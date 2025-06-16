Ванат не погодився з УЄФА стосовно кращого гравця переможного матчу збірної України на Євро
Нападник відкрив лік голам на турнірі
близько 2 годин тому
Владислав Ванат / Фото - УАФ
Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат висловвися про ріщення УЄФА дати йому нагороду кращого гравця матчу 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Його слова наводить Суспільне.
Найкращий гравець матчу? Я не мріяв про це, чого мені про це мріяти. Став і став, хтось так вирішив. Я б собі не дав за вчорашню гру, - пояснив Влад.
Після двох турів Україна має три очки і продовжує боротьбу за вихід до плей-оф Євро-2025. У третій грі українці зустрінуться з Нідерландами (18 червня).
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