Ще до старту молодіжного чемпіонату Європи Владислав Ванат встиг опинитися у сфері інтересів одразу кількох топ-клубів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє TBRfootball.

За інформацією джерела, за нападником київського Динамо пильно стежать Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхем, Челсі, Астон Вілла, Ньюкасл та Ноттінгем Форест. Також до претендентів нещодавно приєднався Лідс Юнайтед, який після виступів у Чемпіоншипі знову повернувся в еліту англійського футболу. Представники цих клубів планують уважно відстежувати виступи Ваната на Євро-2025 серед молодіжних збірних.

Аналітик Грем Бейлі охарактеризував Владислава як одного з найяскравіших гравців турніру, відзначивши його відмінну техніку, гарне розуміння гри та здатність створювати загрозу біля чужих воріт.

Цього сезону форвард взяв участь у 45 матчах за киян, записавши на свій рахунок 21 гол та дев'ять результативних передач. Його контракт із Динамо діє до кінця червня 2027 року, а ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ванат зацікавив чотири клуби АПЛ.