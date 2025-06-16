Форвард Динамо та молодіжної збірної України Владислав Ванат висловився про вилучення партнера по команді Володимира Бражка в матчі 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Його слова наводить УАФ.

Владислав пригадав епізод кількарічної давнини з вилученням на Євро-2023 після матчу з молодіжкою Румунії (2:0).

Щодо червоної картки Бражка, то ситуації бувають різні. У мене теж був випадок, коли була пряма червона картка й дискваліфікація на два матчі. У нього дві жовті, тож його буде відсторонено на одну гру. Ми про це згадали після матчу, але яку ж пораду я йому можу дати? Йому вже 23 роки, і він сам має розуміти всю ситуацію, - пояснив Ванат.

Після двох турів Україна має три очки і продовжує боротьбу за вихід до плей-оф Євро-2025. У третій грі українці зустрінуться з Нідерландами (18 червня).