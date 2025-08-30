Ваната помітили в Жироні. Відео
Найкращий бомбардир Динамо прибув до Іспанії
34 хвилини тому
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ
Нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат прилетів до Іспанії, щоб завершити перехід до Жирони.
В мережі вже з'явилося відео, на якому Ванат по прильоту сфотографувався з прихильником, який впізнав українського нападника.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Жирона активувала клаусулу Ваната та виплатила 20 мільйонів євро.
Ванат на старті сезону встиг відіграти за Динамо 7 матчів: 3 голи, 2 результативні передачі.