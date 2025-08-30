Нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат прилетів до Іспанії, щоб завершити перехід до Жирони.

В мережі вже з'явилося відео, на якому Ванат по прильоту сфотографувався з прихильником, який впізнав українського нападника.

✅🛬 VLADYSLAV VANAT arriba a l’aeroport de Vilobí d’Onyar, rebut pel seu representant, per passar revisió mèdica i signar 5 anys de contracte amb el GIRONA.



👀 119 partits, 51 gols i 24 assistències amb el Dynamo de Kiev. Fitxatge top.



🎥😉 pic.twitter.com/FWj3Qgi8gY — Miquel Costa (@MiquelCostaB) August 29, 2025

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Жирона активувала клаусулу Ваната та виплатила 20 мільйонів євро.

Ванат на старті сезону встиг відіграти за Динамо 7 матчів: 3 голи, 2 результативні передачі.