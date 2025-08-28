23-річний форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат готовий змінити клуб.

За даними відомого каталонського журналіста Ніла Соли, Жирона та київський клуб близькі до фіналізації трансферу. Динамо отримає за гравця 15 мільйонів євро та додатковий відсоток із майбутнього перепродажу.

Сола також підтвердив, що Ванат підписав із Жироною п'ятирічний контракт. У сезоні 2024/25 Владислав провів 45 матчів, забив 21 гол і віддав дев'ять результативних передач, ставши найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що форвард Динамо тисне на клуб, аби перебратися до Іспанії.